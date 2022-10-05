126 жителей Вологодской области записались через Госуслуги добровольцами на спецоперацию за два дня

05.10.2022 [Общество]

126 жителей Вологодской области записались через Госуслуги добровольцами на спецоперацию за два дня, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На портале Госуслуг начала работу специальная форма для граждан, которые хотят стать добровольцами в специальной военной операции. За два дня работы сервиса в Вологодской области заявки подали 126 человек. Об этом в прямом эфире информационного проекта «Объясняем.рф» рассказал начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Вологодской области Андрей Крупнов.

Желающим необходимо нажать на баннер «Стать добровольцем» и заполнить форму, корректно введя свои данные.

– Добровольцы идут. Как правило, это граждане старше 50 лет, подавляющее число в возрасте от 55 до 60 лет, которые уже не подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас начал действовать портал Госуслуг, через который можно подать заявление о записи в добровольцы. Вчера вечером было 88 обращений с просьбой стать добровольцем, сегодня с утра их уже 126, – прокомментировал Андрей Крупнов.

Также стало известно, что гражданские прокуроры теперь включены в состав призывных комиссий, работающих в рамках частичной мобилизации. Вологжане могут прийти на комиссию и предоставить документы, подтверждающие основания, при которых их нельзя призвать на службу в настоящее время.

– Вологжане вправе заявить представителям военного комиссариата об обоснованных причинах, по которым они не должны быть призваны по частичной мобилизации. В этот же день граждан приглашают на работу мобилизационных комиссий. Гражданин, прибывая на эту комиссию, где, помимо прокурора, находятся представители военного комиссариата, муниципальных органов власти, соцзащиты. Они просматривают все представленные документы и делают вывод, подлежит ли данный гражданин призыву по частичной мобилизации или нет. Прокурор, как ключевое лицо, обращает внимание на соблюдение всех прав. В Вологде такая комиссия проводится на улице Мальцева, 39, – рассказал спикер.

В прямом эфире жителям региона объяснили, почему в учебной части могут переучивать вологжан на специальности, отличающиеся от номера военно-учетных специальностей в их военном билете.

– Часть формирователя вправе поставить человека на ту должность, которая ближе всего ему подходит. Гражданин мог во время службы иметь одну специальность, но при этом уметь работать на других приспособлениях, механизмах или в других областях и сферах. И это у него может получаться лучше. Вот именно поэтому часть формирователя может сама определить специальность. Желание гражданина, конечно же, учитывается, – отметил начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата области.

По информации Военного комиссариата, работа по оповещению вологжан продолжается. Это связано с тем, что не все граждане прибыли по повесткам, некоторые не уведомили военкоматы о смене места жительства, работы, составе семьи и здоровья.
 

Тэги: мобилизация, специальная военная операция, госуслуги

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