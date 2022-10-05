Мобилизованным и их семьям предоставят отсрочку по кредитам

05.10.2022 [Общество]

Совет Федерации РФ одобрил Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которым предусматривается отсрочка исполнения обязательств по кредитным договорам (включая ипотеку) для граждан, подлежащих мобилизации.

Право на получение отсрочки имеют также члены семьи мобилизованных:

  • супруга;
  • дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия;
  • дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
  • лица, находящиеся на иждивении.

Эта норма распространяется на военнослужащих, которые заключили контракт в период с 24 февраля 2022 года по настоящее время. Кредитный договор должен быть заключен до призыва в Вооруженные Силы РФ.

– Для получения кредитных каникул мобилизованный гражданин (члены семьи) вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться в кредитную организацию, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Льготный период устанавливается на срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. Если после демобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок такого лечения также войдет в период кредитных каникул. Заявитель сам определяет дату начала льготного периода, но не ранее 21 сентября 2022 года. Заявление рассматривается не более 10 дней.

– Для ускорения процесса кредитные организации с 28 сентября 2022 года принимают от мобилизованных граждан и членов их семей заявления в целях дальнейшего их рассмотрения. Если в семье несколько кредитов, то отсрочку можно будет оформить на каждый из них, – сообщила заместитель Губернатора области, начальник Департамента финансов области Татьяна Голыгина.

Отсрочка по выплате кредитов, займов и процентов по ним распространяется на любые кредитные продукты: ипотечные займы, автокредиты, потребительские кредиты, займы в микрофинансовых организациях, потребительских и иных кооперативах, а также кредиты на развитие бизнеса.

Если в семье несколько кредитов, то отсрочку можно будет оформить на каждый из них. Например, если у мужа, который получил повестку, оформлен кредит на развитие бизнеса, а у его супруги есть потребительский, кто на «кредитные каникулы» могут претендовать оба. При гибели военнослужащего или инвалидности I группы кредиты семьи будут списаны целиком.

К обращению за услугой необходимо приложить документ, который подтверждает факт мобилизации. Если заемщик этого не сделал, банк или микрофинансовая организация может самостоятельно запросить Минобороны, действительно ли тот, кто обратился, мобилизован. Кредитор должен будет направить клиенту подтверждение о каникулах в срок, который указан в законе, или пояснение о причине отказа. Если военнослужащий не получит ответа от банка в течение 15 дней, то он может считать, что каникулы начались прямо со дня направления обращения.

Кроме того, во время кредитных каникул банк не имеет права продать то имущество, которое является залогом по предоставленному кредиту. Речь идет о квартирах, домах, земельных участках, автомобилях и ином залоговом имуществе.

– Кредитные каникулы предоставляются не только военнослужащим Минобороны, но и сотрудникам Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. Приостановить исполнение обязательств по кредитному договору могут также члены их семей, – подчеркнула Татьяна Голыгина.

Тэги: мобилизация, кредит

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