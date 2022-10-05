Восстановление по-вологодски: на Введенском кладбище уничтожили входную группу XIX века под видом восстановления

Наталья Рюмина

В середине августа в Вологде начали восстанавливать ворота входной группы Введенского кладбища. Некогда кирпичные столбы от ворот были полностью разобраны и вместо них стали заливать бетонные столбы. «Восстановлением» занялось МКУ «Ритуал». Градозащитников и жителей встревожило разрушение входной группы, кирпичная кладка которой является исторической и относится к XIX веку.

Остатки ворот. Фото Настоящая Вологда

23 августа неравнодушные вологжане отправили обращение в комитет по охране объектов культурного наследия города Вологды с просьбой срочно ответить на вопросы о наличии лицензии у «Ритуала» для проведения восстановительных работ на входной группе, сроках и заказчике. Еще раньше тревогу забили градозащитники движения «Настоящая Вологда». Градозащитники заявили, что на лицо полный снос объекта, а ни какое не восстановление.

«На баннере реставрации памятника XIX века, каковым является входная группа кладбища, нет информации, которая бы давала нам основания думать, что памятник в надежных руках: ни названия курирующего архитектурного бюро, ни сроков работ, ни номера акта, разрешающего данные работы», — написали градозащитники.



Они задались вопросом, почему восстановлением памятника на объекте культурного наследия занимается ритуальная фирма. Так как по указанному на плакате телефону никто трубку не брал, то градозащитники переговорили с рабочими. Те им сказали, что знают, что это памятник архитектуры и архитектор якобы бывает тут.

«Про сроки работ разговор звучит не менее трагикомично: „Почему нет сроков, сроки есть — надо побыстрее всё сделать“», — продолжают активисты.

Они уточняют, что эскизы ворот, «восстановленные по старинным чертежам», идут за подписью ООО «Архитектурный градостроительный центра г. Вологды».

Весной этого года городские власти сообщали, что в Вологде на Введенском кладбище проведены грандиозные восстановительные и ремонтные работы. Что кладбище является мемориальным и на нем давно не хоронят. А также, что Введенское кладбище признано в 2016 году объектом культурного наследия.

Журналисту городского портала «Вологда-Поиск» директор МУП ДГХ «Ритуал-Спецслужба» Наталия Павлова рассказала весной, что по старинным чертежам будут восстановлены эскизы новых кирпичных столбов на входе, а на них будут установлены новые ворота.

Процесс восстановления входной группы. Фото Настоящая Вологда

Женщине, которая обращалась в ОКН, там сообщили, что Введенское кладбище является объектом культурного наследия, но входная группа объектом культурного наследия не числится и не является выявленным объектом культурного наследия.

«В соответствии с приказом комитета от 26 декабря 2016 года № 454-О „О включении выявленных объектов культурного наследия, достопримечательного места ‚Комплекс Введенского кладбища XVIII–XIX вв.‘ и ‚Ансамбль зданий 198-го пехотного Александро-Невского полка (Красные Казармы), 1911 г.‘ в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве объектов культурного наследия регионального значения“ кладбищенские ворота являются ценным объектом историко-градостроительной среды и входят в предмет в предмет охраны объекта культурного наследия достопримечательного места», — заявили в ОКН.

В связи с тем, что сами ворота объектом культурного наследия не являются их восстановлением может заниматься организация без наличия лицензии на реставрацию.

Однако ворота находятся в зоне РДМ-2.

«Согласно требованиям к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в зоне РДМ-2 разрешаются реконструкция и ремонт с реставрацией ценных объектов историко-архитектурной среды на основании проекта, согласованного с госорганом охраны объектов культурного наследия Вологодской области. Необходимость объемов реконструкции (всего объекта в целом, отдельного здания, фасадов, интерьера, отдельных элементов) подтверждается историко-архивными исследованиями. Запрещается снос, разрушение объектов культурного наследия, ценных объектов историко-градостроительной среды, а также рядовых объектов историко- градостроительной среды», — заключили в ОКН.

25 августа ОКН вручил предостережение о нарушении требования законодательства. Также материалы о правонарушении были направлены в УМВД России по городу Вологде. Проектная документация по восстановлению входной группы поступила в ОКН 5 сентября и находится на рассмотрении.

Тем временем, градозащитники еще 3 сентября сообщили о разрушении последнего столба входной группы на Введенском кладбище.