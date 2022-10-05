В Вологде устанавливают личность мужчины, погибшего при ДТП на улице Четряковской

05.10.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские устанавливают личность мужчины, которого 27 сентября сбили на улице Четряковской.

Как NewsVO сообщал ранее, пострадавший скончался в больнице от полученных травм. ДТП произошло у дома № 23А около 5:10. 39-летний мужчина за рулём автомобиля «Ниссан» сбил пешехода.

«Приметы погибшего: на вид 45-65 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, на щеках и подбородке небольшая щетина. Был одет в черную куртку, синие джинсы, рубашку, футболку, черные резиновые сапоги и коричневые перчатки. При себе мужчина имел авоську с продуктами (сухари, пахта, вареные яйца, газированная вода), два перочинных ножа, матерчатый кошелек с монетами», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По одной из имеющихся версий, мужчина мог работать сторожем и в то утро шёл на работу.

Обладающих информацией о личности погибшего просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-38-65, 76-38-13 или «02».

Тэги: установление личности, полиция, ДТП, погиб пешеход

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