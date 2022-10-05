В Череповце женщина украла у пьяного собутыльника золотое кольцо и цепочку

05.10.2022 [Происшествия]

В Череповце задержали 31-летнюю местную жительницу подозреваемую в краже.

«В минувшую субботу, поздним вечером подозреваемая прогуливалась в компании малознакомого мужчины, оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Воспользовавшись тем, что случайный знакомый под действием спиртного не вполне осознавал происходящее, женщина похитила у него золотое кольцо и серебряную цепочку, чем причинила ущерб потерпевшему на сумму более 25 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Женщина сдала украденное в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Она созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Череповчанке грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, пьянка, ломбард, уголовное дело

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