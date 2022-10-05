В Череповце женщина украла у пьяного собутыльника золотое кольцо и цепочку

В Череповце задержали 31-летнюю местную жительницу подозреваемую в краже.

«В минувшую субботу, поздним вечером подозреваемая прогуливалась в компании малознакомого мужчины, оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Воспользовавшись тем, что случайный знакомый под действием спиртного не вполне осознавал происходящее, женщина похитила у него золотое кольцо и серебряную цепочку, чем причинила ущерб потерпевшему на сумму более 25 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.