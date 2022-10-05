15 октября в Вологде пройдет общегородской субботник

С 15 октября в Вологде начнется акция длиной в месяц по благоустройству городских территорий. Она стартует с общегородского субботника.К генеральной уборке города могут присоединиться организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОСы, а также все желающие вологжане.

«В рамках акции по благоустройству предстоит привести в порядок зеленые зоны города, водоохранные зоны рек Вологды и Золотухи, неразграниченные территории, участки, прилегающие к многоквартирным домам, предприятиям, организациям. Хочу подчеркнуть, что это территории, не входящие в контракты по уборке города, которыми занимаются специализированные организации. Мы не ставим задачу провести генеральную уборку за один день — в рамках общегородского субботника. Работа будет продолжаться в течение всей акции по благоустройству, то есть до 15 ноября.Всем необходимым инвентарём для уборки на общегородских территориях мы готовы обеспечить. Если уборка запланирована во дворах — с оборудованием помогут управляющие компании», — отметил и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Заявить о своем участии в субботнике можно по телефону Службы городского хозяйства 72-15-30.

Напомним, что в сентябре в Вологде уже прошел «Осенний кубок чистоты» в рамках федерального экологического проекта «Чистые игры». Его участниками стали 401 команда и 1510 вологжан, которые очищали город на 15 площадках. За день вологжане собрали более 27 тонн мусора.

В администрации города Вологды подрядчик, занимающийся содержанием дорог, также готовится к осенней уборке города. Идет очистка от палой листвы ливневой канализации и прилотковых зон, где скапливаются пыль и грязь. В планах специалистов также мойка леерных ограждений, остановочных комплексов и т. д.