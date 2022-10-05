Чуть больше 1% соискателей в Вологодской области ищут работу учителя

Ко Дню учителя специалисты портала hh.ru провели исследование и выяснили, много ли людей в России хотят работать по профессии «учитель».

Всего по России на учителей приходится 2% резюме. Чуть больше в Чеченской республике — 3,3% соискателей, Москве — 2,5% и Мордовии — 2,4%. В Вологодской области работу учителем ищут только 1,6% соискателей. Чаще всего вакансии учителя ищут женщины, мужчин всего 19%.

Не все учителя остаются в профессии до конца карьеры. Часть уходит в другие сферы: 7% ищут работу администраторами, 6% хочет попробовать себя менеджерами по продажам и переводчиками. 5% бывших педагогов рассматривают работу секретарями, 4% — психологами и руководителями проектов. Еще по 3% приходится на копирайтинг, программирование, аналитику и дизайн.

84% россиян считают, что зарплата педагогов низкая. 69% опрошенных сказали, что учителя должны получать больше 100 тысяч рублей. 19% назвали достойной оплатой 61–100 тысяч рублей. 5% считают, что достаточно 30–60 тысяч и только 1% оценил труд учителя в 30 тысяч рублей и меньше.

По данным портала, с начала 2022 года в России было открыто более 9 тысяч вакансий для учителей в школу. Средняя предлагаемая зарплата — 39,5 тысяч рублей.