В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет

05.10.2022 [Общество]

Военкомат Вологодской области продолжает набор добровольцев для отправки на специальную военную операцию. Сейчас это можно сделать прямо на портале Госуслуг. Об этом рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата региона Андрей Крупнов.

Заявления на добровольную отправку в зону СВО есть.

«Вчера вечером было 88, сегодня утром — уже 126. Добровольцы есть, их достаточно много. В основном это граждане, как правило, старше 50-летнего возраста. Подавляющее число граждан — от 55 до 60 лет; они не попадают под частичную мобилизацию», — говорит Андрей Крупнов.

Добровольцами занимается пункт отбора на военную службу по контракту. Им не положена выплата 100 тысяч рублей из бюджета Вологодской области, но помесяная оплата такая же как у мобилизованных.

Тэги: мобилизация, специальная военная операция

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