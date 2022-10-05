В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет

Военкомат Вологодской области продолжает набор добровольцев для отправки на специальную военную операцию. Сейчас это можно сделать прямо на портале Госуслуг. Об этом рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата региона Андрей Крупнов.

Заявления на добровольную отправку в зону СВО есть.

«Вчера вечером было 88, сегодня утром — уже 126. Добровольцы есть, их достаточно много. В основном это граждане, как правило, старше 50-летнего возраста. Подавляющее число граждан — от 55 до 60 лет; они не попадают под частичную мобилизацию», — говорит Андрей Крупнов.

Добровольцами занимается пункт отбора на военную службу по контракту. Им не положена выплата 100 тысяч рублей из бюджета Вологодской области, но помесяная оплата такая же как у мобилизованных.