Эксперты Роскачества рассказали, как убрать свой цифровой след

Если хотя бы раз вы заходили в Интернет, а тем более создавали учетные записи, свой след в цифровой истории вы уже оставили, но убрать его возможно. Утверждают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества:

«Если вы пользователь Интернета со стажем, то у вас наверняка есть много старых аккаунтов и профилей, куда вы даже не помните, когда последний раз заходили. Скорее всего, эти „призрачные“ учетные записи довольно безобидны. Однако, если кто-то захочет поискать о вас данные в Интернете — например, потенциальный работодатель, то может выяснить информацию, либо уже неактуальную, либо ту, которую теперь вам хотелось бы скрыть. Если вы недовольны своим цифровым прошлым, то можно попробовать его исправить, хотя все данные удалить не получится», — говорят эксперты.

Они уверены, что поменять цифровое прошлое можно за 5 шагов:

1. Цифровая бухгалтерия

Вспомните или найдите в истории, в избранном, в сохраненных ссылках и закладках браузеров как можно больше учетных записей или профилей, которые вы когда-либо создавали в Интернете. У большинства из нас даже за последние 10 лет накопилось множество регистраций и созданных профилей — в играх, онлайн-магазинах, на форумах и других сервисах, куда мы зашли, быть может, просто из любопытства.

2. Удалить нельзя деактивировать

Найдя все свои старые учетные записи, удалите всю информацию и деактивируйте аккаунт. Для некоторых веб-сайтов это будет легко и быстро. Не исключено, что ваш веб-браузер сохранил старые имена пользователей и пароли через форму автозаполнения. Вспомнить свое имя пользователя и пароль можно через кнопку «Восстановить пароль». Следуйте инструкциям на веб-сайтах, чтобы получить данные своей учетной записи.

3. «Загуглите» себя

Вбейте в Google, Yandex свое имя, данные, ники. Если поиск выдает какие-то фотографии или сведения об учетных записях, которые вы создалиранее, и они вас больше не устраивают, — удалите эти аккаунты или измените в них информацию. Кроме того, вы можете отыскать инструкцию «Как удалить картинку из поиска?» в Справочном центре Google и Yandex. Более того, в России действует «право о забвении» — вы можете обратиться к поисковым платформам с просьбой удалить недостоверные или компрометирующие сведения.

4. Управляйте настройками конфиденциальности

Возьмите под контроль действия поисковых сайтов. Пришло время установить свои правила и указать, хотите ли вы, чтобы вас находили в Сети. Для этого установите в своем профиле в социальных сетях актуальные настройки безопасности и конфиденциальности.

5. Заведите «дежурные» инструменты для регистраций

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачестваранее писали о пользе виртуального номера. Почему бы не использовать его для временных или не очень значимых регистраций в Интернете? Также заведите себе электронную почту только для таких целей — на этот адрес вы будете получать все письма от администраций сайтов, промоматериалы и прочие рекламно-информационные рассылки.