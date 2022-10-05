В Вологде стартовал третий этап строительства улицы Поэта Романова

Началось строительство дороги по улице Поэта Романова на участке от Осановского проезда до улицы Ярославской. Строительство этого участка входит в 3-й этап работ по ул. Поэта Романова. Сообщает администрация города Вологды.

На строящейся улице Поэта Романова началось непосредственно формирование дорожного полотна.

До этого времени строительство улицы шло в двух направлениях. Во-первых, это переустройство 18 км сетей в рамках 1-го этапа работ, которое выполнено на 74%, во-вторых, — строительство моста через реку Шограш в рамках 3-го этапа работ, здесь готовность более 60%. Сейчас начата подготовка непосредственно к строительству участка дороги: выборка грунта, укладка дорнита (нетканого геотекстиля, увеличивающего несущую способность дорожного полотна), устройство основания из песка. На данный момент процесс идет на отрезке от дома № 27 по ул. Ярославской до ул. Молодежной.

«Общая протяженность будущей улицы Поэта Романова- почти 2 км, при этом наибольший участок предстоит построить в рамках третьего этапа — это около 1, 3 км от Осановского проезда до ул. Ярославской. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, тротуарами, освещением, велосипедными дорожками. В этом году мы проведем только подготовительный этап, а само дорожное основание и асфальтирование сделаем в следующем сезоне. При этом, подчеркну, работы в целом по строительству ул. Поэта Романова идут без перерыва, разные этапы реализуются одновременно. Уже вырисовывается общий контур будущей новой улицы. Напомню, это часть Малого транспортного кольца, которое мы формируем при поддержке Президента РФ Владимира Путина и Губернатора области Олега Кувшинникова», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Строительство ул. Поэта Романова идет в 4 этапа. Первый этап включает в себя переустройство сетей. Второй — строительство участка дороги от ул. Конева до Осановского проезда, третий — строительство участка от Осановского проезда до ул. Ярославской, моста через р. Шограш и кольцевой развязки с ул. Молодежной, четвертый — строительство еще двух кольцевых пересечений — с ул. Конева и Осановским проездом. Контракты по всем этапам уже заключены. Общая стоимость работ составляет 2, 6 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Работы планируется завершить в 2023 году.

В целом Малое транспортное кольцо поможет перестроить транспортные связи между микрорайонами, сделать путь по городу быстрее, а дороги удобнее и безопаснее. По предварительным подсчетам, в результате нагрузка на существующие мосты и путепроводы снизится более чем на 50%. Также практически вдвое сократится число автомобильных дорог, работающих в час «пик» в режиме перегрузки.