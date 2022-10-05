6 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо, которые прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.
Соревнования проходили в четырех дисциплинах; демонстрация базовой техники (туль), поединки (спарринг), выполнение ударов ногами по мишеням в прыжках (спец.техника) и разбивание досок.
Вологжанка Ульяна Нестерова одержала победу в дисциплинах «туль» и «спарринг», а так же заняла второе место в силе удара. Илье Шуфтину не было равных в «спарринге» среди юношей, а Алина Белякова взяла две бронзовые медали, в «туле» и «спарринге».
6 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо
6 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо, которые прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.
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