Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар»

05.10.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла накануне в подмосковном городе Мытищи, где «Куньлунь» проводит домашние матчи. Подопечные Андрея Разина изначально считались фаворитами матча, на деле же всё оказалось не так просто. В первом период череповчане полностью перебросали своих соперников 13:5, вот только номинальные хозяева были точнее. 2 из 5 бросков достигли цели. Сначала «Северсталь» упустила контратаку играя в большинстве, а вскоре после этого судьи зафиксировали нарушение численного состава у череповчан, «Куньлуню» понадобилось всего четыре секунды чтобы разыграть лишнего 0:2.

В перерыве тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря, и на второй период вместо Владислава Подъяпольского вышел Дмитрий Шугаев. Отыграть один гол «желто-черные» смогли только в середине основного времени матча, Игорь Гераськин подставил клюшку под бросок Павла Денисова, и перевел шайбу в ворота. Спустя четыре минуты Дмитрия Моисеева хозяева оставили одного перед своими воротами, и он отправил шайбу в незащищенный угол. 2:2, с таким счётом завершилось основное время матча и овертайм, а в серии послематчевых буллитов победу «Северстали» и дополнительное очко принёс Илья Иванцов — 3:2.
 

«Играли всю игру хорошо. Единственное — концовка первого периода. Сами себе привезли гол в большинстве, потом гол в меньшинстве. Я рад, что команда проявилась, сплотилась. Играли друг за друга. Могли выиграть и пораньше. Такая победа — тоже победа. Два очка в копилочку», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин

«Северсталь» благодаря этой победе прервала не удачную серию, которая насчитывали 3 матча. Следующую игру «желто-черные» проведут в пятницу, 7 октября. Дома примут московский «Спартак».

Тэги: хоккей

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