В Вологодской области работает 8,5 тысяч учителей

05.10.2022 [Общество]

Ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник — День учителя.

В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры объявила праздник международным, а Российская Федерация официально зафиксировала дату и стала отмечать в один день со всем остальным миром — 5 октября.

Праздник посвящается всем учителям, преподавателям сферы общего образования за их важный вклад в развитие общества. 

В честь Дня учителя Вологдастат подготовил интересную статистику. 

Так, на начало 2021/22 учебного года в Вологодской области осуществляли деятельность 339 общеобразовательных организаций с общей численностью учащихся более 141 тыс. человек, что почти на 2% больше, чем в 2020/21 учебном году. По итогам 2021/22 учебного года аттестаты об основном общем образовании получили около 12 тысяч учащихся (91% к уровню 2020/21 года), о среднем общем образовании — 5 тысяч учащихся (на уровне 2020/21 года).

В сфере общего образования Вологодской области на начало 2021/22 учебного года трудилось 13,8 тыс. работников, что больше на 1% чем годом ранее. Из общего числа работников 9,7 тыс.человек (70%) составил педагогический персонал, в том числе 8,5 тыс.человек (87%) — учителя. 

Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. День учителя — это прекрасная возможность для всех настоящих и бывших учеников ещё раз сказать спасибо своим преподавателям, выразить им всю свою признательность и благодарность.

Тэги: учителя, статистика

ТОП НЕДЕЛИ

Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Мобилизованные из Вологды отрабатывают навыки в частях Костромской и Ярославской областей
Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде
Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября
Частичная мобилизация в России является бессрочной
Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде
В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением за получение взятки
Девушка из Вологды добилась официальной росписи с любимым, которого уже мобилизовали

Похожие новости

Чуть больше 1% соискателей в Вологодской области ищут работу учителя

Чаще всего вакансии учителя ищут женщины

10
0

В Вологодской области не хватает 450 учителей

Больше всего востребованы преподаватели математики, физики и информатики

1355
0

Треть рабочего времени учителя тратят на заполнение отчетов

Учителей планируют освободить от заполнения излишней документации

1227
0

Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей

В этом году в конкурсе участвуют 24 педагога из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вологодского, Кичменгско-Городецкого, Сокольского, Тарногского и Череповецкого районов

1496
0

Виртуальную выставку документов «Война и школа» организовал Госархив Вологодской области

Выставка посвящена деятельности системы образования в период Великой Отечественной войны

1341
0

Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой

Она ушла из жизни 24 ноября

5926
0

В школах Великоустюгского района не хватает учителей

Хуже всего дела обстоят в Аристово и Полдарсе

2497
0

По 500 тысяч рублей выплатят молодым сельским учителям в Вологодской области

Это будет единовременная выплата

2306
0

В Вологодской области открыт прием заявок на участие в проекте «Земский учитель»

Учителям, которые решат переехать на работу в сельскую местность, выплачивают по миллиону рублей

4377
0

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок

Поскольку это не самые послушные дети в классе, родители предполагают, их не пустили, чтобы показать комиссии идеальный урок.

12183
8

"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня

Вологжане, возможно, встречали в соцсети карикатуры Валерия Кемского. На самом деле Кемский – это псевдоним сельского учителя Валерия Митрофанова из Вашкинского района. В День учителя NewsVo публикует интервью с Валерием Константиновичем и знакомит читателей с его карикатурами.

17964
5

«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой

NewsVo собрал отзывы учителей из школ Вологды о том, с какими проблемами они столкнулись при введении родного русского и родной литературы.

13397
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Чуть больше 1% соискателей в Вологодской области ищут работу учителя
В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет
Эксперты Роскачества рассказали, как убрать свой цифровой след
В Вологде стартовал третий этап строительства улицы Поэта Романова
«Открытие Авто»: в августе на покупку новых автомобилей россияне потратили на 19% больше, чем в июле – 84 млрд рублей
6 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо
В доме на улице Ленина в Череповце произошёл пожар: два человека погибли, один пострадал
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

11859
0
05.10.2022 [БлогоVO]

Живём в 21 веке, а как 50 лет назад фонарей не было, так и нет

212
0
03.10.2022 [Обзор Прессы]

Любимые часы Пушкина и немецкий модерн: реставратор Дмитрий Скрицкий рассказывает о своей коллекции

396
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика