В Вологодской области работает 8,5 тысяч учителей

Ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник — День учителя.

В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры объявила праздник международным, а Российская Федерация официально зафиксировала дату и стала отмечать в один день со всем остальным миром — 5 октября.

Праздник посвящается всем учителям, преподавателям сферы общего образования за их важный вклад в развитие общества.

В честь Дня учителя Вологдастат подготовил интересную статистику.

Так, на начало 2021/22 учебного года в Вологодской области осуществляли деятельность 339 общеобразовательных организаций с общей численностью учащихся более 141 тыс. человек, что почти на 2% больше, чем в 2020/21 учебном году. По итогам 2021/22 учебного года аттестаты об основном общем образовании получили около 12 тысяч учащихся (91% к уровню 2020/21 года), о среднем общем образовании — 5 тысяч учащихся (на уровне 2020/21 года).

В сфере общего образования Вологодской области на начало 2021/22 учебного года трудилось 13,8 тыс. работников, что больше на 1% чем годом ранее. Из общего числа работников 9,7 тыс.человек (70%) составил педагогический персонал, в том числе 8,5 тыс.человек (87%) — учителя.

Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. День учителя — это прекрасная возможность для всех настоящих и бывших учеников ещё раз сказать спасибо своим преподавателям, выразить им всю свою признательность и благодарность.