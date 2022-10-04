Ранним утром 4 октября в Череповце на проспекте Победы у дома 42 водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Шкода-Октавия при повороте налево не предоставила преимущество в движении трамваю (маршрут № 4), который двигался в прямом направлении. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Шкода, была осмотрена бригадой ССМП, оставлена на месте ДТП
В Череповце машина врезалась в трамвай
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