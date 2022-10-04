Выставка «Ферапонтов монастырь» откроется в Вологде 6 октября

04.10.2022 [Культура]

Выставка «Ферапонтов монастырь» откроется 6 октября в Доме Левашова в Вологде.

– Мероприятие посвящено объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО – ансамблю Ферапонтова монастыря. На выставке представлены живописные произведения вологодских художников, фотографии и открытки об уникальном монастыре Русского Севера, расположенном в Кирилловском районе Вологодской области, – рассказывают о выставке сотрудники «Вологдареставрации».

Открытие выставки состоится 6 октября в 15:00 в Доме Левашова по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 37, этаж 2, актовый зал.

В дальнейшем посетить выставку можно будет до 28 ноября в часы работы «Вологдареставрации».

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет. 

Тэги: выставка, Ферапонтово, монастырь, картины, фотографии, открытки

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