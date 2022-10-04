Вернисаж художника Генриха Асафова откроется в Вологде 6 октября

04.10.2022 [Культура]

Вернисаж «Простая философия» художника Генриха Асафова откроет новый выставочный сезон в галерее «Красный мост» в Вологде.

– Среди вологодских художников Генрих Асафов ― фигура яркая и заметная, но стоящая особняком. И дело не только в его творческой теме ― землекрестьянской, редкой и странной для нашего времени, но и в том, каким языком он ― автор, говорит об этом. Стилистический язык искусства сегодняшнего Асафова нарочито прост и брутален; в его основе гармония активных цветовых пятен, скованных черной линией обводки ― прием эффектный и проверенный временем. Недаром, слишком уж явно напрашиваются параллели, неоднократно проводимые исследователями его творчества: Пикассо, Матисс, кубисты, представители русского авангарда начала XX века, народные картинки (лубок), примитивы, – говорится в анонсе мероприятия.

Открытие выставки состоится 6 октября в 18:00 в галерее «Красный мост» по адресу: Вологда Набережная 6 армии, 143.

В дальнейшем выставку можно будет посетить до 27 ноября ежедневно с 10.00 до 18.00. Выходной – пятница. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, Асафов

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