Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой, пройдут в Вологде 8 октября

Несколько мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941), пройдут в субботу, 8 октября, в Вологодской областной библиотеке в рамках культурно-просветительской акции «VIII Цветаевский костер на Вологодской земле».

Открытый микрофон у деревьев (ивы и рябины), высаженных в память об Анастасии и Марине Цветаевых в 2017 году, пройдет 8 октября в 14:30 во внутреннем дворике библиотеки по адресу: Вологде, Марии Ульяновой, 7.

Презентация новых изданий о сестрах Цветаевых («Круг чтения») и музыкально-поэтическая программа состоятся 8 октября в 16:00 в Большом зале библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Также здесь можно будет услышать ранние лирические произведения Цветаевой и гимн вологодского Цветаевского костра на слова сокольчанина Сергея Лопотова и музыку вологжанина Ивана Белкова в исполнении участников Курса сценической речи Яны Сорокиной.

Новые книги, посвященные семье Цветаевых, представит литературовед, доцент кафедры литературы Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета Елена Титова. Она расскажет том, как в истории литературы связаны имена Цветаевых с именами таких писателей и поэтов, как Федор Достоевский, Алексей Толстой, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Максимилиан Волошин, Георгий Адамович, Варлам Шаламов, Константин Паустовский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Ольга Фокина и Геннадий Шпаликов.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: (12+)

