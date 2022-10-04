Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой, пройдут в Вологде 8 октября

04.10.2022 [Культура]

Несколько мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941), пройдут в субботу, 8 октября, в Вологодской областной библиотеке в рамках культурно-просветительской акции «VIII Цветаевский костер на Вологодской земле».

Открытый микрофон у деревьев (ивы и рябины), высаженных в память об Анастасии и Марине Цветаевых в 2017 году, пройдет 8 октября в 14:30 во внутреннем дворике библиотеки по адресу: Вологде, Марии Ульяновой, 7.

Презентация новых изданий о сестрах Цветаевых («Круг чтения») и музыкально-поэтическая программа состоятся 8 октября в 16:00 в Большом зале библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Также здесь можно будет услышать ранние лирические произведения Цветаевой и гимн вологодского Цветаевского костра на слова сокольчанина Сергея Лопотова и музыку вологжанина Ивана Белкова в исполнении участников Курса сценической речи Яны Сорокиной. 

Новые книги, посвященные семье Цветаевых, представит литературовед, доцент кафедры литературы Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета Елена Титова. Она расскажет том, как в истории литературы связаны имена Цветаевых с именами таких писателей и поэтов, как Федор Достоевский, Алексей Толстой, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Максимилиан Волошин, Георгий Адамович, Варлам Шаламов, Константин Паустовский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Ольга Фокина и Геннадий Шпаликов.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: (12+)
 

Тэги: Цветаева, Цветаевский костер

ТОП НЕДЕЛИ

Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Мобилизованные из Вологды отрабатывают навыки в частях Костромской и Ярославской областей
Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября
Женщины Вологды шьют тактические пятиточечники для российских солдат
Частичная мобилизация в России является бессрочной
Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде
В ходе спецоперации на территории Украины погиб 25-летний житель Вологды

Похожие новости

Музей Цветаевой планируют открыть в Соколе

Он будет находиться в доме, где жила сестра поэтессы – Анастасия Цветаева

999
0

Цветаевский костёр проходит в Вологодской области этой осенью

25 сентября поклонники поэтессы Марины Цветаевой соберутся в Соколе, а 27 сентября - в Вологде

1600
0

В Вологде пройдет мастерская-базар в поддержку Цветаевского дома

18 марта в ней примут участие поэты, прозаики, художники и музыканты

2005
0

В Вологде и Соколе состоится встреча поклонников творчества сестер Цветаевых

Встреча пройдет в рамках культурно-просветительской акции "Второй Цветаевский костёр на Вологодской земле"

1939
0

Вологжан приглашают на субботник у Цветаевского дома в Соколе

18 июня волонтеры собираются привести в порядок территорию возле дома, в котором в середине прошлого века жила писательница Анастасия Цветаева, сестра известной поэтессы

1973
1

Квартиру в Соколе, где жила Анастасия Цветаева, признали памятником истории и культуры

Квартира расположена в двухэтажном деревянном доме на улице Фрунзе, в городском микрорайоне Печаткино

3543
0

В Вологде и Соколе пройдут "цветаевские костры"

У любителей творчества сестер Цветаевых будет возможность высказаться и узнать об обстоятельствах пребывания в нашем крае Анастасии Цветаевой, Ариадны Эфрон, а также увидеть дом, в котором они жили

2192
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тарногском районе хорька пришлось прогонять с трассы автомобильной щёткой
Вернисаж художника Генриха Асафова откроется в Вологде 6 октября
76% призванных вологжан отправлены на пункты приема воинских частей
Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой, пройдут в Вологде 8 октября
МегаФон и Yota объединят салоны связи
В Великом Устюге женщина подожгла одеяло в квартире сожителя от обиды на окружающих
В Вологодской области открылся центр по вопросам формирования комфортной городской среды
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

11732
0
04.10.2022 [БлогоVO]

Таня Куделиха напротив Деда Мороза

225
0
03.10.2022 [Обзор Прессы]

Любимые часы Пушкина и немецкий модерн: реставратор Дмитрий Скрицкий рассказывает о своей коллекции

300
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика