В Великом Устюге женщина подожгла одеяло в квартире сожителя от обиды на окружающих

В Великом Устюге полицейские задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге.

Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном деревянном доме на Кузнецова, 61. По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о возгорании поступило 13 сентября в 20:43. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Два человека, находившихся внутри, сами вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Один из жильцов рассказал полицейским, что накануне пожара поссорился с сожительницей соседа. Мужчина сказал, что его не устраивает её асоциальный образ жизни и громкие застолья. Задержанная призналась в содеянном.

«Она рассказала оперативникам, что после ссоры с соседом, затаив обиду на всех окружающих, она употребила спиртное, подожгла одеяло в квартире своего сожителя и ушла», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.