В Вологодской области открылся центр по вопросам формирования комфортной городской среды

04.10.2022 [Общество]

В Вологодской области открылся центр по вопросам формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Специалисты центра будут заниматься созданием проектов по благоустройству муниципалитетов и продвижением этих идей на федеральном уровне. Сейчас им предстоит четыре региональные заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Вологодчина активно участвует в федеральных проектах по благоустройству общественных пространств и дворов. Благодаря чему в регионе появляются современные парки, скверы, набережные. Область становится привлекательнее для жителей и туристов. Уверен, благодаря работе Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды будет реализовано множество проектов по благоустройству в городах и районах», — рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Центр также будет заниматься анализом индекса качества городской среды в регионе. Уже начались работы, по итогам которых будут сформированы предложения и рекомендации для муниципалитетов по определению мероприятий для повышения этого показателя.

«Мы также открыты для молодежи и будем привлекать студентов на практику. Под руководством опытных наставников они смогут разработать концепцию, дизайн проекты общественных пространств и воплотить их в жизнь. Это будет хорошей школой и, возможно, в будущем ребята свяжут свою профессиональную деятельность с благоустройством нашей области», — отметил начальник регионального департамента строительства Дмитрий Буслаев.

Отмечается также, что в 2022 году в Вологодской области планируется благоустроить 98 дворов и 36 общественных территорий.

Тэги: комфортная городская среда, благоустройство. проекты

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