3 сентября в Вожегодском районе спасатели помогли рыбакам, застрявшим на озере Воже.

«Четверо мужчин решили порыбачить и около 10 час 30 мин вышли в озеро на Казанке 5М3. Внезапно, где-то на середине водоёма, у лодки заглох мотор. Рыбаки решили добраться до берега на вёслах. Но, видимо, сегодня был не их день: во время движения одно из вёсел сломалось», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.