В Вожегодском районе спасатели помогли рыбакам, застрявшим на озере

04.10.2022 [Происшествия]

3 сентября в Вожегодском районе спасатели помогли рыбакам, застрявшим на озере Воже.

«Четверо мужчин решили порыбачить и около  10 час 30 мин вышли в озеро на Казанке 5М3. Внезапно, где-то на середине водоёма, у лодки заглох мотор. Рыбаки решили добраться до берега на вёслах. Но, видимо, сегодня был не их день: во время движения одно из вёсел сломалось», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадавшие сообщили о случившемся по номеру «112» и около 14:00 их нашли и доставили на берег.

Тэги: рыбаки, лодка, озеро, спасатели
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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