В Вологодской области установлена льгота на аренду муниципальной земли

04.10.2022 [Общество]

В Вологодской области установлена льгота на аренду муниципальной земли, предоставленной для размещения объектов спорта и развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Вологодской области. Льгота составит 50% от арендной платы, начисленной по действующим договорам аренды земельных участков, отнесенных к областной собственности и государственной неразграниченной. Льгота устанавливается за период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года.

«Арендаторам нет необходимости обращаться с заявлением о применении льготы — арендная плата будет пересчитана самостоятельно органами местного самоуправления области», — рассказал заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.

Отмечается, что вопрос об установлении льготы был поднят на заседании антикризисного штаба 14 сентября.

Тэги: льготы, аренда земли, муниципальное имущество, постановление

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