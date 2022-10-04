В Вологодской области установлена льгота на аренду муниципальной земли, предоставленной для размещения объектов спорта и развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Вологодской области. Льгота составит 50% от арендной платы, начисленной по действующим договорам аренды земельных участков, отнесенных к областной собственности и государственной неразграниченной. Льгота устанавливается за период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года.

«Арендаторам нет необходимости обращаться с заявлением о применении льготы — арендная плата будет пересчитана самостоятельно органами местного самоуправления области», — рассказал заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.

Отмечается, что вопрос об установлении льготы был поднят на заседании антикризисного штаба 14 сентября.