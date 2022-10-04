Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на домашнем этапе Кубка России по стрельбе

04.10.2022 [Спорт]

Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на домашнем этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия, который прошел в Череповце с 30 сентября по 4 октября.

Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала сразу две медали, стала второй в упражнении ПП-60. Стрельба с 10-метрового расстояния. А так же одержала победу в упражнении «Пистолет пневматический, смешанные пары», в дуэте с Олегом Рощупкиным из Череповца.

Две медали на этом этапе Кубка страны завоевал и Илья Марсов. В стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 60 м. вологжанин занял второе место, а в упражнении «Винтовка пневматическая, пара смешанная» вместе с Кристиной Снижченко стал бронзовым призером.

Тэги: стрельба

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