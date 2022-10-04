Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на домашнем этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия, который прошел в Череповце с 30 сентября по 4 октября.
Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала сразу две медали, стала второй в упражнении ПП-60. Стрельба с 10-метрового расстояния. А так же одержала победу в упражнении «Пистолет пневматический, смешанные пары», в дуэте с Олегом Рощупкиным из Череповца.
Две медали на этом этапе Кубка страны завоевал и Илья Марсов. В стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 60 м. вологжанин занял второе место, а в упражнении «Винтовка пневматическая, пара смешанная» вместе с Кристиной Снижченко стал бронзовым призером.
Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на домашнем этапе Кубка России по стрельбе
Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на домашнем этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия, который прошел в Череповце с 30 сентября по 4 октября.
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