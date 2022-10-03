В Шексне школьники были вынуждены обедать в актовом зале

В Шексне толовую не успели отремонтировать к началу учебного года, и школьники были вынуждены обедать в актовом зале.

Как сообщил глава Шекснинского района Виктор Кузнецов, проблема была в удорожании и поставках строительного материала и оборудования, но сейчас. по его словам. все позади.

«Ремонт столовой Устье-Угольской школы наконец-то на финишной прямой. Цепочка задержек в поставке стройматериалов затянула срок сдачи объекта без малого на месяц. На сегодня все внутренние работы завершены, подрядчик проводит капитальную уборку помещений. Монтаж нового оборудования в пищеблоке тоже закончен. Из недоделок — наружное обустройство дополнительного входа в обеденный зал, но это уже не повлияет на рестарт столовой. К слову, он запланирован на ближайший вторник (4 октября — прим. ред)», — рассказал глава района.

По словам Виктора Кузнецова, в сентябре перебоев с горячим питанием у школьников райцентра не было. Для приема пищи был переоборудован актовый зал школы.