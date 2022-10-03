Второклассников ряда школ Вологды будут доставлять на бесплатные занятия в бассейн на автобусах

Бесплатные занятия плаванием за счет средств городского бюджета пройдут все второклассники Вологды, родители которых дадут соответствующее согласие. Тренировки идут в восьми муниципальных и частных бассейнах в разных районах города по графику, который отдельно разработан в каждой школе.

«Второй год вологодские второклассники занимаются плаванием в бассейнах города. Опыт прошлого сезона показал, что курс занятий позволяет научить ребенка уверенно держаться на воде. А это очень важное умение для всех детей. В прошлом году у ребят возникали некоторые неудобства с тем, чтобы добираться до бассейнов. В этом году учли пожелания родителей, и теперь для школ, которые находятся в отдалении от мест проведения занятий, будет организован подвоз детей. Это школы 3, 9, 11, 16, 19, 20, 25, 29, 41, начальная школа-детский сад № 98. На организацию плавания и доставку ребят в бассейн и обратно в бюджете города заложено более 2,7 млн рублей», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего в этом году возможность пройти бесплатные курсы по плаванию получат 4875 учеников вторых классов. Для 2608 учащихся занятия организованы в первом полугодии, для остальных — во втором полугодии. Тренировки по плаванию для школьников уже начались.

Так, ребята из школы № 15 учатся плавать в бассейне Центра образования № 42. Для занятий имеется специальное оборудование: нудлы (аквапалки), нарукавники, плавательные доски. Дети занимаются под присмотром тренеров. Курс состоит из 15 занятий.

«Нам не требовалось никакой отдельной подготовки бассейна для организации плавания второклассников. Единственное, что было нужно — это составить график посещения. Мы оперативно связались с педагогами из других школ, график был составлен, и дети пришли к нам в штатном режиме. Кроме того, потребовалось принять на работу специалистов, которые работали бы именно с второклассниками», — рассказала директор Центра образования № 42 Елена Калистратова.

Тренировки позволяют не только улучшить навыки поведения на воде, но также являются средством закаливания, профилактики стрессов и заболеваний.