Второклассников ряда школ Вологды будут доставлять на бесплатные занятия в бассейн на автобусах

03.10.2022 [Общество]

Бесплатные занятия плаванием за счет средств городского бюджета пройдут все второклассники Вологды, родители которых дадут соответствующее согласие. Тренировки идут в восьми муниципальных и частных бассейнах в разных районах города по графику, который отдельно разработан в каждой школе.

«Второй год вологодские второклассники занимаются плаванием в бассейнах города. Опыт прошлого сезона показал, что курс занятий позволяет научить ребенка уверенно держаться на воде. А это очень важное умение для всех детей. В прошлом году у ребят возникали некоторые неудобства с тем, чтобы добираться до бассейнов. В этом году учли пожелания родителей, и теперь для школ, которые находятся в отдалении от мест проведения занятий, будет организован подвоз детей. Это школы 3, 9, 11, 16, 19, 20, 25, 29, 41, начальная школа-детский сад № 98. На организацию плавания и доставку ребят в бассейн и обратно в бюджете города заложено более 2,7 млн рублей», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего в этом году возможность пройти бесплатные курсы по плаванию получат 4875 учеников вторых классов. Для 2608 учащихся занятия организованы в первом полугодии, для остальных — во втором полугодии. Тренировки по плаванию для школьников уже начались.

Так, ребята из школы № 15 учатся плавать в бассейне Центра образования № 42. Для занятий имеется специальное оборудование: нудлы (аквапалки), нарукавники, плавательные доски. Дети занимаются под присмотром тренеров. Курс состоит из 15 занятий.

 «Нам не требовалось никакой отдельной подготовки бассейна для организации плавания второклассников. Единственное, что было нужно — это составить график посещения. Мы оперативно связались с педагогами из других школ, график был составлен, и дети пришли к нам в штатном режиме. Кроме того, потребовалось принять на работу специалистов, которые работали бы именно с второклассниками», — рассказала директор Центра образования № 42 Елена Калистратова.

Тренировки позволяют не только улучшить навыки поведения на воде, но также являются средством закаливания, профилактики стрессов и заболеваний.

Тэги: плавание, Вологда

ТОП НЕДЕЛИ

Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения
Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность
Мобилизованные из Вологды отрабатывают навыки в частях Костромской и Ярославской областей
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября
Женщины Вологды шьют тактические пятиточечники для российских солдат
Глава Вологодского района заявил, что на его территории мобилизационное задание выполнено

Похожие новости

Второклассники Вологды вновь смогут заниматься в бассейне бесплатно

Курс ребята пройдут с согласия и по желанию родителей

859
0

Анастасия Маркова стала бронзовым призером Всероссийской Спартакиады.

В Санкт-Петербурге завершились соревнования по плаванию

1010
0

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на Всероссийской Спартакиаде

Турнир по плаванию, в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, принимает центр водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа

890
0

Вологжанка Анастасия Маркова стала серебряным призером Международных соревнований по плаванию

Спортменка вышла в финал с лучшим временем. А в решающем заплыве 1.23 секунды уступила победительнице, Светлане Чимровой, заняв в итоге второе место

1131
0

Две медали, серебро и бронзу, завоевала спортсменка из Великого Устюга на всероссийских соревнованиях по плаванию

Соревнования прошли в Казани 25-26 июня

1269
0

Вологжанка завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

Первое открытое Первенство России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА прошли в Дзержинске

1090
0

Вологодские спортсмены с ограниченными физическими возможностями завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Вологжане стали призерами соревнований по плаванию и легкой атлетике

1185
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала 7 золотых медалей на Чемпионате СЗФО по плаванию

Чемпионат и Первенство Северо-Западного округа завершились в Калининграде

1813
0

Четыре золотые медали завоевали вологодские пловцы на Первенстве СЗФО

Соревнования проходят в эти дни во Дворце спорта «Юность» в Калининграде

1189
0

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на международных соревнованиях по плаванию

XV международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» прошли в Санкт-Петербурге

1316
0

Анастасия Маркова завоевала бронзовую медаль международных соревнований по плаванию

Турнир на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова начался накануне в Санкт-Петербурге

1132
0

Вологжанка Анастасия Маркова в очередной раз стала чемпионкой России по плаванию

Настя одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге в «коротких» бассейнах

1365
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шексне школьники были вынуждены обедать в актовом зале
Второклассников ряда школ Вологды будут доставлять на бесплатные занятия в бассейн на автобусах
В Вологодской области объявлена акция помощи военнослужащим и мобилизованным
Вологодским аграриям выдадут больше 3,5 млрд. рублей в рамках льготного кредитования
Жительница Вологды сообщила военкому, что мобилизованных поселили в общежитие с клопами и тараканами
В Череповце двое пьяных мужчин отказались оплатить услуги сауны
Выставка лоскутного шитья откроется в филиале библиотеки на Конева в Вологде
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

11569
0
02.10.2022 [БлогоVO]

Работы на раскопе 2022 года в деревне Варницы почти завершены

600
0
03.10.2022 [Обзор Прессы]

Любимые часы Пушкина и немецкий модерн: реставратор Дмитрий Скрицкий рассказывает о своей коллекции

176
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика