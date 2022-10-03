В Вологодской области объявлена акция помощи военнослужащим и мобилизованным

Вопросы поддержки военнослужащих и мобилизованных поступают сегодня по региональным горячим линиям Вологодской области. Вологжане задают вопросы как по организации выездов, так и по снабжению наших военнослужащих. Зачастую проблемы необходимо решать очень оперативно и в массовом порядке единообразно закупать одежду и оборудование для всех участников, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

«В связи с этим, акция, объявленная в мае Общественной палатой, расширена. Средства с пометкой «Помогаем нашим. Zа Победу» будут направляться для решения оперативных задач по приобретению необходимого для мобилизованных, добровольцев и военных», — рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

Участниками акции могут быть физические и юридические лица, для этого:

Граждане могут внести благотворительное пожертвование любым удобным способом (через оператора в банке, терминал, личный кабинет в онлайн-банке) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием назначения платежа «добровольное пожертвование на Акцию «Помогаем нашим. Zа Победу»;

Юридические лица заключает Договор о благотворительном пожертвовании с Благотворительным фондом «Содействие» и вносит благотворительное пожертвование.

Напомним, в мае по инициативе Общественной палаты Вологодской области проводится акция «Помогаем нашим» по сбору средств для оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Вооруженным силам Российской Федерации.

«Вологжане активно откликнулись на наш призыв о сборе средств жителям Донбасса. В рамках гуманитарной помощи вологжанами и организациями области за несколько месяцев было собрано более 4 млн рублей. Общественная палата области обращается к землякам с призывом продолжить сбор средств на нужды вологжан, которые выполняют свой гражданский долг в рамках СВО. Масштаб акции должен приобрести общенародный характер, только так мы поможем нашим ребятам добиться победы», — сказал председатель Общественной палаты Вологодской области Вячеслав Приятелев.

Акция реализуется в партнерстве с Вологодским региональным отделением Общероссийского Народного Фронта и благотворительным фондом «Содействие» (г.Череповец), который выступает организатором сбора средств, при поддержке Губернатора области и Правительства, Законодательного Собрания Вологодской области

Средства можно перечислить на расчетный счет благотворительного фонда «Содействие», открытого в Вологодском отделении Сбербанка.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК

Получатель Благотворительный фонд «Содействие»

ИНН 3528999410

КПП 352801001

БИК 041909644

Расчетный счет № 40701.810.5.12000000256

Кор. счет № 3010181090000000644

Вся необходимая информация об акции «Помогаем нашим» размещена на сайте Общественной палаты Вологодской области, на отдельной странице, посвященной акции https://op35.ru/aktsiya-pomogaem-nashim/

По всем возникающим вопросам, связанным с участием в акции «Помогаем нашим» можно обращаться на телефон Общественной палаты Вологодской области: +7 921 833-08-39. Звонки принимаются с 8 до до 17 часов в рабочие дни.