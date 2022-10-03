Вологодским аграриям выдадут больше 3,5 млрд. рублей в рамках льготного кредитования

В Вологодской области предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) выдадут больше 3,5 млрд. рублей в рамках программы льготного кредитования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кредиты по ставке не более 5% годовых можно получить как на краткосрочные, так и инвестиционные цели. В список заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов, согласованный Минсельхозом России, включено 89 заявок. Ещё 18 заявок включено в список на получение инвестиционных кредитов.

«Предоставление льготных кредитов является отличной возможностью для получения предприятиями агропромышленного комплекса области недорогих заемных средств, что позволяет обеспечить финансовую устойчивость предприятий», — рассказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.

Льготные кредиты предоставляются, в том числе, фермерским хозяйствам, на растениеводство, животноводство, переработку продукции растениеводства и животноводства, а также молочное скотоводство.

Отмечается также, что с 2023 года на кредиты смогут претендовать и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Для этого им потребуется иметь статус самозанятых и своевременно платить налог на профессиональный доход.