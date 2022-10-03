Жительница Вологды сообщила военкому, что мобилизованных поселили в общежитие с клопами и тараканами

03.10.2022 [Общество]

Жительница Вологды в прямом эфире с военным комиссаром Вологды и Вологодского района Станиславом Лустовым задала вопрос об условиях, в которые поселили мобилизованных.

«Сегодня наших мобилизированных мужей перевезли в Ужасные антисанитарные условия! Костромская область, общежитие с/х техникума. Тараканы и клопы кишат!!!» — сообщила женщина. 

Военный комиссар ответил, что есть негативные моменты, но по ним принимают решения.

«Представители власти уже были в Костроме и посмотрели быт наших мужчин. Будут приняты меры и все это будет устранено», — сказал Станислав Лустов.

Тэги: мобилизация, военные

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