В Череповце двое пьяных мужчин отказались оплатить услуги сауны

03.10.2022 [Общество]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, отказавшихся оплатить услуги сауны.

Инцидент произошёл в заведении на улице Детской. Администратор рассказала росгвардейцам, что мужчины арендовали сауну и комнату отдыха на пять часов.

«После истечения данного времени она попросила посетителей расплатиться, однако мужчины, распивавшие все это время спиртные напитки, пояснили, что не довольны предоставленными услугами и категорически отказывались платить», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьянка, сауна, оплата, Росгвардия

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