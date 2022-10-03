В Череповце двое пьяных мужчин отказались оплатить услуги сауны

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, отказавшихся оплатить услуги сауны.

Инцидент произошёл в заведении на улице Детской. Администратор рассказала росгвардейцам, что мужчины арендовали сауну и комнату отдыха на пять часов.

«После истечения данного времени она попросила посетителей расплатиться, однако мужчины, распивавшие все это время спиртные напитки, пояснили, что не довольны предоставленными услугами и категорически отказывались платить», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.