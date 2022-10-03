Выставка лоскутного шитья откроется в филиале библиотеки на Конева в Вологде

03.10.2022 [Культура]

Выставка лоскутного шитья «Крепкие нити ремесел. Теплая материя» откроется 6 октября в библиотеке на улице Конева в Вологде.

Здесь будут представлены работы мастериц вологодского клуба лоскутного шитья «Лепота»

– В программе общение с мастерицами клуба под руководством мастера народных художественных промыслов Вологодской области Мингалевой Ольги Викторовны, – говорится в анонсе мероприятия.

На торжественном открытии выставки посетителей ждет небольшая концертная программа от Фольклорного ансамбля Школы традиционной народной культуры города Вологды под руководством Марии Верещагиной, а также стихи о родине и мастерах в исполнении Григория Томилова, ученика 8 морского кадетского класса 29 школы имени Попова.

Начало церемонии открытия 6 октября в 15:30 в филиале областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Конева, 6.

В дальнейшем посетить выставку можно будет до 30 ноября 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, лоскутное шитье, мастера

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