Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать

Военный комиссар города Вологды и Вологодской области Станислав Лустов объяснил, будут ли разыскивать тех, кто не получил повестку лично в руки.

«В соответствии с указом президента объявлена мобилизация. По возрастным категориям подлежат мобилизации граждане, прошедшие военную службу. Возраст от 18 до 50 лет. И офицеры в зависимости от звания. Некоторые граждане у нас считают, что если повестку не получили, значит они не несут ответственности. Это неправильное мнение. Те граждане, которые получили повестку и не прибыли по ней, несут уголовную ответственность. А те граждане, которые получают повестки через почтовые ящики и через родственников, в общем-то обязаны прийти. По ним объявляется розыск», — сказал Станислав Лустов.

Он уточнил, что таких людей могут задерживать на улице.