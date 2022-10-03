В Вологодской области будут судить соцработника за смерть подопечного

Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Установлено, что утром 5 июля 2022 года на территории Сокольского района в ходе групповой велосипедной прогулки с подопечными одного из социальных учреждений региона, сопровождаемой инструктором учреждения по труду, 27-летний подопечный, самостоятельно решивший искупаться в водоеме, не предназначенном для купания, утонул. По версии следствия, произошедшее стало возможным в виду того, что ответственный работник упустила потерпевшего из вида, тем самым не обеспечила соблюдение установленного порядка проведения поездки», — сообщают в СУ СК России по Вологодской области

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.