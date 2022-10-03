В Вологодской области будут судить соцработника за смерть подопечного

03.10.2022 [Происшествия]

Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Установлено, что утром 5 июля 2022 года на территории Сокольского района в ходе групповой велосипедной прогулки с подопечными одного из социальных учреждений региона, сопровождаемой инструктором учреждения по труду, 27-летний подопечный, самостоятельно решивший искупаться в водоеме, не предназначенном для купания, утонул. По версии следствия, произошедшее стало возможным в виду того, что ответственный работник упустила потерпевшего из вида, тем самым не обеспечила соблюдение установленного порядка проведения поездки», — сообщают в СУ СК России по Вологодской области     

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Тэги: Социальная сфера, погиб

ТОП НЕДЕЛИ

Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения
Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность
Мобилизованные из Вологды отрабатывают навыки в частях Костромской и Ярославской областей
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября
Женщины Вологды шьют тактические пятиточечники для российских солдат
Глава Вологодского района заявил, что на его территории мобилизационное задание выполнено

Похожие новости

Центр социального обслуживания на 200 мест построят в Молочном

В октябре заключен контракт на разработку проектно-сметной документации

1565
0

Половину бюджета Вологды в 2022 году направят на социальную сферу

Проект бюджета города передан в городскую Думу

1038
0

Нуждающиеся жители Вологды могут бесплатно получить необходимые вещи

Одежду, обувь, мебель и другие вещи можно получить в общественных и благотворительных организациях

2051
0

Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября

Такое заявление Олег Кувшинников сделал на Педагогическом совете Вологодской области

5379
0

Бесплатное обучение на специалистов по уходу за детьми с тяжёлыми заболеваниями организуют в Вологде

Проект #Бытьвместеважно реализуется за счет средств Фонда президентских грантов

2024
0

«Санаторий на дому» предлагают пожилым вологжанам, перенесшим коронавирус

Комплексным центром социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района вологжанам предлагается помощь в восстановлении после перенесенных заболеваний

1916
0

22 спецавтомобиля купили для центров комплексного соцобслуживания Вологодской области

Техника будет использоваться для транспортировки инвалидов-колясочников

1632
0

К одинокому инвалиду в Вологодском районе будет регулярно приходить соцработник

Поехать в дом-интернат мужчина отказывается

2151
0

«Социальное такси» заработает в Вологодской области с 1 июля

Соответствующие поправки в областное законодательство внесли депутаты ЗСО

2258
0

У областных властей появились замечания к строительству социальных объектов в пяти районах Вологодской области

В частности, это универсальная спортивная площадка в селе Борисово-Судское Бабаевского района, где работы должны были завершиться 1 сентября, и фельдшерско - акушерский пункт в сельском поселении Юдинское Великоустюгского района

2816
0

«Социальный десант» бесплатно консультирует семьи с детьми в Сокольском и Вологодском районах

С 17 по 31 октября в сельских поселениях Сокольского и Вологодского районов работает областной передвижной консультативный центр для семей с детьми «Социальный десант». 

1621
0

В Нюксенском районе откроется социальная диспетчерская служба

Проект  направлен на оказание помощи одиноким людям пожилого возраста и инвалидам старше 55 лет

2445
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шексне школьники были вынуждены обедать в актовом зале
Второклассников ряда школ Вологды будут доставлять на бесплатные занятия в бассейн на автобусах
В Вологодской области объявлена акция помощи военнослужащим и мобилизованным
Вологодским аграриям выдадут больше 3,5 млрд. рублей в рамках льготного кредитования
Жительница Вологды сообщила военкому, что мобилизованных поселили в общежитие с клопами и тараканами
В Череповце двое пьяных мужчин отказались оплатить услуги сауны
Выставка лоскутного шитья откроется в филиале библиотеки на Конева в Вологде
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

11569
0
02.10.2022 [БлогоVO]

Работы на раскопе 2022 года в деревне Варницы почти завершены

599
0
03.10.2022 [Обзор Прессы]

Любимые часы Пушкина и немецкий модерн: реставратор Дмитрий Скрицкий рассказывает о своей коллекции

175
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика