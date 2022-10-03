Мобилизованным, которые погибнут в ходе СВО, спишут долги

На сайте Объясняем.рф на вопрос о списании долгов военнослужащим ответили, что долги могут быть списаны в случае гибели мобилизованного.

Так, был задан вопрос: «Будет ли списан долг, если участник специальной военной операции погибнет или скончается от ран?».