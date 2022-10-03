Мобилизованным, которые погибнут в ходе СВО, спишут долги

03.10.2022 [Политика]

На сайте Объясняем.рф на вопрос о списании долгов военнослужащим ответили, что долги могут быть списаны в случае гибели мобилизованного. 

Так, был задан вопрос: «Будет ли списан долг, если участник специальной военной операции погибнет или скончается от ран?».

«Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года», — ответили специалисты на Объясняем.рф.

Тэги: мобилизация

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