Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

03.10.2022 [Спорт]

Бросок Максима Джиошвили от бортика в первом периоде оказался неожиданным для вратаря «Северстали» Владислава Подъяпольского, и так «Динамо» вышло вперёд.

Во второй двадцатиминутки хозяева дважды увеличивали своё преимущество до двух шайб и два раза череповчанам удавалось сократить отставание до минимума. Сначала Даниил Вовченко при игре 4×4 броском из-под защитника отправил шайбу под щитков вратаря москвичей. Затем Александр Суворов броском с середины зоны атаки реализовал большинство. На второй 17-минунтный перерыв команды так же ушли при минимальным отставанием «желто-черных» 2:3.

В заключительной трети основного времени матча подопечным Андрея Разина всё-тики удалось сравнять счёт. Руслан Абрамов во второй раз для своей команды в этом матче реализовал большинство. Но радость череповчан длилась всего полторы минуты, именно столько понадобилось Дмитрию Рашевскому чтобы вновь вывести свою команду вперёд. И, как позднее выясниться, принести победу «Динамо» со счётом 4:3.

«Хорошая игра, динамичная. Много моментов. Рад, что отыгрались с 1:3. Рад, что из трёх два забили в большинстве, но, к сожалению, проиграли. Сезон длинный, жизнь продолжается. Горевать некогда», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Для череповчан это поражение стало шестым в последних семи играх. В следующем матче «сталевары» сыграют с китайским «Куньлунь Ред Стар». Игра пройдет в подмосковном городе Мытищи, 4 октября.

Тэги: хоккей

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