Мэр Череповца отчитался, что план мобилизации в городе выполнен на 82%

Более 82% мобилизованных череповчан уже отправились в учебные центры Министерства обороны. Сообщил Вадим Германов.

«В ближайшие три дня эта цифра не вырастет — военкомату дана команда приостановить отправки. Из Череповца 2, 3 и 4 октября мобилизованные уезжать не будут. Планируется, что следующая отправка пройдет 5 октября. Обратите внимание, даже во время этой паузы мобилизованным необходимо прийти на пункт сбора, адрес которого указан в повестке. Там им выдадут новый документ с актуальной датой и временем», — уточнил Вадим Германов.

Большинство уехавших череповчан сейчас в Костромской области, а со вчерашнего дня мобилизованные отправляются на полигоны в Нижегородскую область.



Семьям мобилизованных за необходимой помощью и поддержкой можно обратиться в волонтерский центр по телефонам 57-06-45, 57-89-66.