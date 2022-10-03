Двух женщин сбили накануне автомобили на пешеходных переходах в Вологде

03.10.2022 [Происшествия]

Двух женщин сбили 30 сентября автомобили на пешеходных переходах в Вологде.

Одно ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе у дома №7 по улице Северной в 12:30. 

30-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Эксплойер» допустил наезд на 63-летнюю женщину. Пострадавшая с диагнозом «травмирована» доставлена в медицинское учреждение.

Второе подобное ДТП произошло в 19:35 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №4 на улице Псковской.

Здесь 72-летний водитель на автомобиле «Газ-31105» допустил наезд на 49-летнюю женщину. Пострадавшая с диагнозом «травмирована» осмотрена на месте ДТП.

Тэги: ДТП, пешеходы, пешеходный переход

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