Лучший работник МФЦ живет в Вологодской области

03.10.2022 [Общество]

 

Всероссийский форум центров Госуслуг «Мои Документы» прошел в Башкортостане. Участие в мероприятии приняли и представители Вологодской области.

На форуме обсудили реализацию федерального проекта «Государство для людей», в результате которого государственные услуги и сервисы станут клиентоориентированными, понятными и удобными для граждан и бизнеса. Региональные МФЦ продемонстрировали успешные кейсы и практики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.

Традиционно завершающим мероприятием стала церемония награждения победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр России» за 2021 год, на которой были объявлены победители в трех номинациях «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

В этом году в число лауреатов конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» вошла  документовед отдела информации МФЦ Череповца Евгения Павлова. 

«Оценка участников проводилась по множеству критериев, в том числе разнообразию предоставляемых услуг, отзывам заявителей, удобству графика работы и доступности, наличию и качеству дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительных услуг и сервисов, уровню цифровизации. Оценивали конкурсантов члены комиссии, среди которых представители Аппарата Правительства РФ, эксперты профильных министерств и ведомств, — рассказал и. о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак. — Поздравляю Евгению с заслуженной наградой Министерства экономического развития Российской Федерации и благодарю за достойную презентацию МФЦ региона».

Добавим, что ранее Евгения стала победителем в номинации «Лучший универсальный специалист» конкурса «Лучший многофункциональный центр Вологодской области», после чего была рекомендована для участия во Всероссийском конкурсе.

Тэги: МФЦ

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