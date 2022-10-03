В Череповце водитель мопеда пострадал в ДТП

29 сентября в отдел ГИБДД города Череповца из Вологодской областной детской больницы № 2 поступило сообщение, что к ним за медицинской помощью обратился несовершеннолетний 2005 года рождения. 17-летний юноша обратился за медицинской помощью после ДТП.

Проведенной проверкой установлено, что вечером 28 сентября на перекрестке улицы Пионерской и улицы Молодежной, водитель — мужчина, 1983 года рождения, управляя автомобилем Киа Спортейдж, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом Альфа RF17, под управлением несовершеннолетнего, который двигался со встречного направления прямо. На месте ДТП медицинская помощь не потребовалась, водитель мопеда обратился впоследствии.