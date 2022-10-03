Одну золотую и две серебряных медали завоевали вологжане на Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов по зрению «Республика спорт».



Наш регион представляла учащиеся Грязовецкой школы-интерната для детей с ограниченным возможностями здоровья по зрению. Команда была представлена в двух дисциплинах, легкая атлетика и шашки.



Диана Северова завоевала сразу две медали, золотую в беге на 800 метров и серебро на дистанции в двое короче в своей возрастной группе. Вероника Белоглазова поднялась на вторую ступень пьедестала почета в метании мяча.



Соревнования прошли в Йошкар-Оле с 27 сентября по 2 октября. В них приняли участие более 500 спортсменов, из 39 регионов России.

