VII Международный форум Ассоциации литературных музеев проходит в Вологодской области. Представители 80 литературных музеев России, Белоруссии и Армении съехались в Кириллов. В этом году мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Василия Белова.

Три рабочих дня – с 1 по 3 октября – участники планируют обсуждать проблемные вопросы в деятельности литературных музеев России, музеев малых форм, современного литературного процесса и художественной культуры в целом.

Также в программе посещение Кирилло-Белозерского музея-Заповедника, Вологодского музея-заповедника, Мемориального дома-музея Верещагиных, усадьбы Батюшковых и Куприна, а также могилы Константина Николаевича Батюшкова, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.