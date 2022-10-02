Международный форум Ассоциации литературных музеев проходит в Вологодской области

02.10.2022 [Культура]

VII Международный форум Ассоциации литературных музеев проходит в Вологодской области. Представители 80 литературных музеев России, Белоруссии и Армении съехались в Кириллов. В этом году мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Василия Белова.  

Три рабочих дня – с 1 по 3 октября – участники планируют обсуждать проблемные вопросы в деятельности литературных музеев России, музеев малых форм, современного литературного процесса и художественной культуры в целом. 

Также в программе посещение Кирилло-Белозерского музея-Заповедника, Вологодского музея-заповедника, Мемориального дома-музея Верещагиных, усадьбы Батюшковых и Куприна, а также могилы Константина Николаевича Батюшкова, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Тэги: форум, музеи, Кирилло-Белозерский музей

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