Девушка из Вологды добилась официальной росписи с любимым, которого уже мобилизовали

В Учебном центре Костромы, куда привозят мобилизованных из Вологодской области, прошла необычная свадьба.

– Пару дней назад мне в ВК написала девушка Настя, и просьба у нее была очень необычная. Ее молодой человек Олег был призван по повестке и уже отправился в учебный центр в Костроме, – рассказал накануне мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, молодые люди не успели зарегистрировать свои отношения, но очень бы хотели это сделать.