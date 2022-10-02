Девушка из Вологды добилась официальной росписи с любимым, которого уже мобилизовали

02.10.2022 [Общество]

В Учебном центре Костромы, куда привозят мобилизованных из Вологодской области, прошла необычная свадьба.

– Пару дней назад мне в ВК написала девушка Настя, и просьба у нее была очень необычная. Ее молодой человек Олег был призван по повестке и уже отправился в учебный центр в Костроме, – рассказал накануне мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, молодые люди не успели зарегистрировать свои отношения, но очень бы хотели это сделать. 

– Подключили к этому вопросу вологодский ЗАГС и отдел в Костромской области, воинскую часть, помогли организовать такую необычную свадьбу. И… сегодня родилась еще одна Вологодская семья!

Тэги: свадьба, мобилизация, мэр вологды

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