Выставка работ молодых художников: Ольги Карпачевой, Семена Ганичева и Романа Захарова откроется в Кириллове

Презентация проекта «Новые имена. Ольга Карпачева. Семен Ганичев. Роман Захаров» откроется в выставочном комплексе музея – в Народном доме – в Кириллове 6 октября.

– В пяти залах разместятся более ста картин вологодских авторов. Реставратор, живописец, член Союза художников России Ольга Карпачева в Кириллове представит пейзажи областной столицы и живопись зарубежных пленэров. Российский дизайнер и художник Роман Захаров – картины, мебель и одежду в технике «батик». Художник и музыкант Семен Ганичев презентует произведения из серии абстрактного искусства, – рассказывает о проекте генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Проект «Новые люди» получил поддержку Фонда президентских грантов. Куратор проекта – живописец и члена Союза художников России Ираида Копьева.

Представленные в проекте авторы, несмотря на молодой возраст, уже успели получить признание не только в своей стране, но и за рубежом.

Ранее NewsVo рассказывал, что Кирилло-Белозерский музей-заповедник в прошлом году уже представлял творчество современных авторов – Михаила Приема, Ильи Оши, Евгения Родионова, Владимира Лупандина, Максима Малоземова и Аркадия Полякова.

– Впереди – новые имена. Впереди – каталоги выставок участников проекта и создание сайта, посвященного произведениям молодых художников, принимавших участие в данном проекте, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Торжественное открытие пройдет 6 октября в 15:00 в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника - Народном доме по адресу: Кириллов, Преображенского, 3.

Вход свободный.

