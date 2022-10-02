Валерий Братченко из Вологодской области выиграл золотую медаль в соревнованиях по шахматам на спартакиаде пенсионеров России

02.10.2022 [Спорт]

65-летний вологжанин Валерий Братченко выиграл золотую медаль в соревнованиях по шахматам на спартакиаде пенсионеров России. 

VII Спартакиада пенсионеров России прошла с 26 по 29 сентября в Тольятти. В финале 670 пожилых спортсменов в составе команд из 73 регионов России состязались в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.

– Сборная пенсионеров Вологодской области заняла 7 место в общекомандном первенстве среди 73 регионов, – сообщает Союз пенсионеров России.

В личном первенстве состязаний по шахматам золотую медаль выиграл Валерий Братченко из Вологодской области.
 

Тэги: шахматы, пенсионеры, золотая медаль

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