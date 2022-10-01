Схему движения на Кирилловском шоссе в Череповце временно изменят с 3 по 16 октября

01.10.2022 [Общество]

Схему движения на Кирилловском шоссе в Череповце временно изменят с 3 по 16 октября. Причина изменений – начало строительства кругового перекрестка вместе пересечения Кирилловского шоссе с Северной объездной дорогой.

– Эти работы специально были отодвинуты на осень, чтобы не создавать дачникам проблем в выходные дни. Сейчас картошка выкопана, кабачки срезаны, можно взяться и за дорогу, – говорит мэр Череповца Вадим Германов.

Движение будет организовано по двум полосам из города и по одной полосе в город. Схема изменится вечером в воскресенье, 2 октября. Тогда две полосы будут работать на въезд и одна - на выезд.

По словам мэра, специалисты Центра по организации дорожного движения провели анализ трафика на участке. Самые напряженные часы в будние дни с 16:00 до 19:00, а в воскресенье с 15:00 до 20:00.

Череповчан и вологжан, въезжающих в город металлургов, просят быть аккуратными и выбирать маршруты объезда пробок.
 

Тэги: Строительство, дороги

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