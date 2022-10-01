Пожилых жителей Вологды бесплатно обучат пользоваться смартфонами

01.10.2022 [Общество]

Областная библиотека имени Бабушкина сообщает о возобновлении проекта «Цифровой гражданин Вологодской области».

– В Компьютерном классе ВОУНБ (ул. М. Ульяновой, д. 7, зал 6-а) вологжане старшего возраста в ходе групповых занятий смогут бесплатно приобрести навыки работы на смартфонах, – говорится в сообщении.

За 8 дней бесплатного обучения вологжане старшего возраста научатся не только звонить по смартфону и отправлять sms, их также обучат:

  • Различать, в чем разница между Wi-Fi, «мобильными данными» и Bluetooth;
  • Фотографировать и снимать видео, редактировать и отправлять полученные результаты с помощью различных мессенджеров;
  • Записываться на прием к врачу и заказывать путёвки в санатории и номера в гостиницах;
  • Совершать покупки в интернет-магазинах и приобретать билеты на транспорт;
  • Защищать информацию, хранящуюся на смартфонах;
  • Навыкам работы на порталах gosuslugi.ru, nalog.ru, pfrf.ru;
  • Пользоваться приложениями, которые есть на экранах «умных телефонов».

Занятия проходят с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в Компьютерном классе ВОУНБ по адресу: улица Марии Ульяновой, дом 7, кабинет 6-а.

Записаться на учебный курс можно по телефону 76-95-35 или очно в Компьютерном классе библиотеки.
 

Тэги: пенсионеры, пожилые люди, компьютеры, смартфоны, курсы

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