Творческая встреча с филологом и сказителем Александром Маточкиным пройдет в Череповце 2 октября.

– Вот уже десять лет ходит по Руси сказитель Маточкин, собирая всех, кому интересна русская традиционная устная словесность. Сказывает старины, поет досюльные песни, играет на гармошке. Не раз был он и в Череповце, – рассказывают сотрудники Череповецкого музейного объединения.

Александр Маточкин – русский этнический певец, сказитель, филолог, фольклорист, переводчик. Как ученый, он профессионально занимается былинами, защитил по ним магистерскую диссертацию, написал кандидатскую, а также не одну научную статью.

В его дискографии есть вологодские и архангельские сказки, а также сказки и сказы Бориса Шергина.

Юбилейные посиделки с Александром состоятся 2 октября с 15:30 до 17:30 в доме-музее Верещагиных по адресу: Череповец, Социалистическая, 22.

Телефон для предварительной записи: +7 (8202) 50-46-96.

Возрастных ограничений нет.

