Бесплатную юридическую помощь жителям Вологды оказывает общественная организация «Научный пенитенциарный клуб»

30.09.2022 [Общество]

Бесплатную юридическую помощь жителям Вологды оказывает Межрегиональная общественная организация «Научный пенитенциарный клуб». 

На вопросы граждан ответят высококвалифицированные специалисты Научного пенитенциарного клуба и представители профессорско-преподавательского состава ВИПЭ ФСИН России.

Записаться на бесплатную юридическую помощь и задать вопросы специалистам можно по электронной почте: [email protected]

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи каждую первую и третью среду месяца на базе ВИПЭ ФСИН России по адресу: Вологда, Щетинина, 2.

Специалисты клуба консультируют по гражданским и жилищным делам, семейным, земельным и трудовым спорам, административному и налоговому праву, а также о признании права собственности, взыскании алиментов, задолженностей по заработной плате, праве вступления в наследство и порядке банкротства физических лиц.

С графиком приема в другие дни можно ознакомиться на сайте Научного пенитенциарного клуба в разделе «Оказание бесплатной юридической помощи населению».

Тэги: юридическая помощь, юристы, консультации

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