Бесплатную юридическую помощь жителям Вологды оказывает общественная организация «Научный пенитенциарный клуб»

Бесплатную юридическую помощь жителям Вологды оказывает Межрегиональная общественная организация «Научный пенитенциарный клуб».

На вопросы граждан ответят высококвалифицированные специалисты Научного пенитенциарного клуба и представители профессорско-преподавательского состава ВИПЭ ФСИН России.

Записаться на бесплатную юридическую помощь и задать вопросы специалистам можно по электронной почте: [email protected]

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи каждую первую и третью среду месяца на базе ВИПЭ ФСИН России по адресу: Вологда, Щетинина, 2.

Специалисты клуба консультируют по гражданским и жилищным делам, семейным, земельным и трудовым спорам, административному и налоговому праву, а также о признании права собственности, взыскании алиментов, задолженностей по заработной плате, праве вступления в наследство и порядке банкротства физических лиц.

С графиком приема в другие дни можно ознакомиться на сайте Научного пенитенциарного клуба в разделе «Оказание бесплатной юридической помощи населению».