«Всеобщий музыкальный диктант» пройдет в Вологодской области 2 октября

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» пройдет 2 октября. Это бесплатная международная просветительская акция для всех, кто желает развить свои музыкальные навыки и слух.

– В этом году участников акции готовятся принять более 260 площадок в 4 странах мира, написать можно 16 диктантов, – сообщают организаторы. – Дата проведения приурочена к Международному дню музыки и празднованию Столетия российского джаза. Для любителей джазовой и эстрадной музыки мы разработали пять специальных диктантов и запустили новое направление – Джазовый диктант.

В Вологодской области акция пройдет на четырех площадках: в Вологодском областном колледже искусств, в Кадуйской школе искусств, в Великоустюгской детской школе искусств и в Череповецкой детской музыкальной школе №1 имени Колесникова.

– Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный фрагмент, который исполняется на фортепиано опытным педагогом, и грамотно записать услышанный материал нотными знаками. Предусмотрено несколько диктантов разного уровня сложности для всех: от человека без музыкального образования до профессионального музыканта, – говорится на странице мероприятия.

Необходима предварительная регистрация на сайте.

При желании можно принять участие анонимно, а также отказаться от оценивания работы – в таком случае будут известны только ошибки. Результаты нигде не публикуются, их увидят только сами участники.

По традиции участник может выбрать несколько диктантов разного уровня: от записи музыкального ритма для людей без специальной подготовки до сложной трехголосной композиции. Для тех, кто не сможет посетить акцию очно, готовится онлайн-трансляция из здания главной площадки проведения – Российской академии музыки имени Гнесиных.

Подробнее о Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант» и о разнообразии диктантов можно узнать в группе мероприятия в социальной сети.

