Суд обязал жителя Сокольского района снести забор

В Сокольском районе суд обязал местного жителя снести забор.

«В д. Степаново Сокольского района один из местных жителей самовольно установил забор на территории участка соседа, занял и использовал 51,71 кв. метра площади чужой земли», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На требования убрать забор он не реагировал, и его сосед обратился в Росреестр. Сотрудники ведомства провели проверку, установили факт нарушения и вынесли предписание о его устранении. Мужчина не исполнил предписание, и его сосед обратился в суд.

Рассмотрев иск, суд обязал ответчика убрать забор с соседского участка в течение 10 дней. Если мужчина не выполнит требование, то решение передадут на принудительное исполнение в службу судебных приставов.