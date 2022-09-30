В Вологде реже стали происходить пожары

30.09.2022 [Общество]

В единой дежурной диспетчерской службе города Вологды сообщили, что с 1 января по 25 сентября в областном центре произошло 366 пожаров. Для сравнения, за тот же период 2021 года, пожаров было больше - 420.

При таких цифрах количество погибших в огне оказалось не меньше. В этом году в пожарах погибли 9 человек. Столько же погибших было и за девять месяцев прошлого года.

Травмы различной степени тяжести получили 22 человека, столько же человек травмировано в 2021 году.

Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем — 208 случаев.

Также часто причиной возгораний является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов (73 случая). а также умышленные поджоги (45 случаев).

 

Тэги: пожары, статистика

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