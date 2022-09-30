Банк «Открытие» и Группа «Самолет» запустили совместную акцию. Все клиенты «Открытия» смогут получить скидку 5% при покупке недвижимости в жилых комплексах группы в Московском и Северо-Западном регионах независимо от способа ее приобретения.
Купить квартиру с 5% дисконтом от ее стоимости может любой клиент банка «Открытие» как при оплате жилья за счет собственных средств, так и в ипотеку. При покупке недвижимости с помощью ипотеки действует субсидированная ставка на весь срок кредитования – 0,1% годовых.
Сумма кредита – до 12 млн рублей в зависимости от региона. Заемщики могут получить ипотечный кредит без единого посещения офиса, воспользовавшись сервисом бесплатной доставки ипотеки в любое удобное место.
Для покупки квартиры в рамках акции нужно оставить заявку на сайте банка, ответить на звонок менеджера «Самолета» и с его помощью выбрать квартиру.
Условия акции распространяются на все объекты группы «Самолет» в Московском и Северо-Западном регионах.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
Клиенты банка «Открытие» получат 5% скидку при покупке квартиры у Группы «Самолет»
Банк «Открытие» и Группа «Самолет» запустили совместную акцию. Все клиенты «Открытия» смогут получить скидку 5% при покупке недвижимости в жилых комплексах группы в Московском и Северо-Западном регионах независимо от способа ее приобретения.
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